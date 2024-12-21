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США поприветствовали новые власти Сирии

В Госдепе ждут конкретных шагов от новых властей Сирии
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J. Scott Applewhite/AP

Соединенные Штаты ждут конкретных шагов от новых властей Сирии, но приветствуют заявления новых властей страны. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, передает РИА Новости.

«Я также встретилась с представителями временных властей, включая Ахмада Аш-Шараа, чтобы обсудить набор принципов, согласованных США и нашими региональными партнерами в Акабе. Мы приветствовали многообещающие заявления и будем ждать прогресса по этим принципам, выраженного в действиях, а не только в словах», — заявила Лиф.

Она добавила, что Вашингтон направил в Дамаск дипломатическое послание, которое должно указать Дамаску на важности инклюзивности в переходный период, а также рекомендацию провести широкие консультации в процессе строительства новой власти.

До этого стало известно, что США по итогам контактов в Дамаске отменят награду в $10 млн за данные о лидере захватившей власть в Сирии вооруженной группировки Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) Абу Мухаммаде аль-Джулани.

Ранее Захарова рассказала о возможности исключения ХТШ из списка террористов.

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