Администрация действующего президента США Джо Байдена в скором времени объявит о последнем пакете помощи ВСУ в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена в ближайшие дни объявит о своем окончательном пакете Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине (USAI), используя оставшиеся средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины», — говорится в сообщении издания.

По данным источников Reuters, пакет включает в себя ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы, однако «точное содержание» выделяемой помощи еще не раскрывается. Стоимость пакета составит около $1,2 млрд, говорится в материале.

Агентство также сообщает, что в рамках USAI оружие и боеприпасы берутся у оборонной промышленности или партнеров, а не из американских запасов. Это значит, что ее доставка на поле боя может занять «месяцы или годы», пишет Reuters.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что предложения России по урегулированию конфликта на Украина исходят от реалий и отражают непоколебимую решимость стоять на защите коренных интересов страны.

Ранее на Западе раскрыли главную проблему Байдена с Украиной.