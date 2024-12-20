Уходящий президент США Джо Байден не смог окончательно определиться, чего он хочет от Украины в конфликте, из-за чего его позиция свелась к абстрактному «недопущению поражения Киева». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По из словам, главная проблема Байдена в том, что его стратегия не учитывала пути к победе Украины. Это, по словам чиновников, вынудило страну участвовать в затяжном конфликте.

Они добавили, что понимают неспособность американского лидера «пойти ва-банк», но предположили, что администрация Байдена могла бы либо нарастить помощь Украине, либо отказаться от этих идей и выступать за мирные переговоры. В конечном итоге Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта вне зависимости от помощи Байдена, заключили источники агентства.

Ранее на Западе обеспокоились появлением британских военных инструкторов на Украине.