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На Западе раскрыли главную проблему Байдена с Украиной

Bloomberg: Украине придется уступить территории независимо от помощи США
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Craig Hudson/Reuters

Уходящий президент США Джо Байден не смог окончательно определиться, чего он хочет от Украины в конфликте, из-за чего его позиция свелась к абстрактному «недопущению поражения Киева». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По из словам, главная проблема Байдена в том, что его стратегия не учитывала пути к победе Украины. Это, по словам чиновников, вынудило страну участвовать в затяжном конфликте.

Они добавили, что понимают неспособность американского лидера «пойти ва-банк», но предположили, что администрация Байдена могла бы либо нарастить помощь Украине, либо отказаться от этих идей и выступать за мирные переговоры. В конечном итоге Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта вне зависимости от помощи Байдена, заключили источники агентства.

Ранее на Западе обеспокоились появлением британских военных инструкторов на Украине.

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