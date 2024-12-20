В МИД РФ рассказали, выходил ли будущий спецпосланник США по Украине на связь

Будущий специальный посланник США по Украине Кит Келлог не обращался к российским властям с просьбами о контактах. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Нет, [Келлог на связь] не выходил», — отметил дипломат.

Он добавил, что российское руководство продолжает мониторить высказывания и публикации в социальных сетях будущих сотрудников администрации избранного президента США Дональда Трампа. Но, по словам Рябкова, пока поступающие от них сигналы не имеют официального характера.

«Мы свою позицию излагали публично. Многократно. В форме предложений, в форме конкретных инициатив, и все это находится на столе. Об этом хорошо осведомлена уходящая администрация США, все европейские наши противники и соседи, наши союзники погружены в эту материю», — добавил заместитель министра.

При этом дипломат обратил внимание, что при разработке планов урегулирования конфликта Келлогу так или иначе придется учитывать предложения российской стороны. Но это только если будущий специальный посланник США по Украине в своих размышлениях будет опираться на здравый смысл.

Как отметил Рябков, инициативы РФ основаны на существующих реалиях и свидетельствуют о готовности страны отстаивать свои интересы. Отклонения от этой линии не представляются возможными, уточнил он.

2 декабря журналисты обнародовали одну из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Ранее агентство Reuters выяснило, что у команды Трампа есть три плана по урегулированию украинского кризиса.