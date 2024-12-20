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В США рассказали о контроле над Байденом во время его работы

WSJ: окружение Байдена обеспечивало специальные условия работы президента США
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РИА Новости

Окружение 82-летнего президента США Джо Байдена на протяжении четырех лет обеспечивало специальные условия его работы, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, другие президенты США не сталкивались с таким серьезным контролем со стороны помощников.

Как отметили бывшие сотрудники администрации Байдена, часто казалось, что он не следит за происходящим, не держит руку на пульсе. Ограничения накладывались на то, с кем он общается и какую информацию получает от своих приближенных и из других источников.

«Они (сотрудники администрации. — «Газета.Ru») опекали его в очень высокой степени», — поделился источник издания.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал администрацию Байдена «навязчивой», так как она хотела помогать не там, где нужно.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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