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Венгрия заблокирует санкции ЕС против России

Bloomberg: Орбан наложит вето на санкции против РФ до инаугурации Трампа
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Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложит вето на санкции Европейского союза против России до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Европе.

«До сих пор это было рутинной процедурой, но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет Орбану наложить вето», — сообщает информагентство.

По данным агентства, Орбан заявил своим коллегам в Европейском союзе, что собирается сначала дождаться инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы решить насчет введения новых санкций против России.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Евросоюза Петер Сийярто заявил, что США сделали исключение из санкций против Газпромбанка для Венгрии, чтобы она могла и дальше платить за поставки российского газа.

Ранее стало известно, насколько подорожает газ в Европе в 2025 году.

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