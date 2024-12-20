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В Дании заявили, что Украина должна отказаться от территорий

Датский депутат Мессершмидт: Киев должен отказаться от территорий ради мира
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Станислав Красильников/РИА Новости

Власти Украины должны быть готовы отказаться от территорий ради достижения мира. Об этом заявил руководитель Датской народной партии и член парламента Дании Мортен Мессершмидт, передает телеканал TV2.

«Мортен Мессершмидт считает, что Украина должна быть готова уступить территорию ради достижения мира», — говорится в сообщении.

По словам лидера Датской народной партии, Украину нельзя принимать ни в Североатлантический альянс, ни в Евросоюз, пока страна находится в состоянии военного конфликта. Депутат отметил, что Дания должна провести новую политику в отношении Украины, потому что для Датской народной партии «достигнут предел боли».

«Это прискорбно, но такова реальность. И иногда приходится ориентироваться в соответствии с реальностью», — сказал Мессершмидт.

После окончания конфликта необходимо поставить войска НАТО у границ с Россией, добавил он.

Накануне стало известно, что правительство Дании проинформировало Совет по иностранным делам о новом пакете военной помощи Киеву. Транш в 2,1 млрд крон ($293 млн) пойдет на усиление противовоздушной обороны и боевой авиации Украины. C февраля 2022 года военная помощь Дании Украине составила около €7,2 млрд, гражданская — около €693 млн.

Ранее Трамп сказал, когда даст ответ на вопрос о возможных территориальных уступках Украины.

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