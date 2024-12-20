Варшава прокомментировала предоставление Венгрией убежища экс-замглавы минюста Польши

МИД Польши назвал недружественным шагом решение правительства Венгрии предоставить убежище экс-замглавы польского минюста Марчину Романовскому, обвиняемому в растрате средств из Фонда правосудия. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что объявят о своих решениях по действиям венгерской стороны 20 декабря.

19 декабря адвокат Романовского Бартош Левандовский заявил, что экс-министру предоставили политическое убежище. Незадолго до этого венгерские СМИ сообщали, что Будапешт может предоставить такую возможность.

15 декабря канцелярия премьер-министра Польши пообещала награду в виде пожарной машины за поимку бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского.

На данный момент Романовский, депутат сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость», считается одним из главных подозреваемых в уголовном деле о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Сначала его депутатский иммунитет был снят Советом Европы, затем дополнительно и польским парламентом.

Ранее подельник обвиняемого во взятке топ-менеджера РЖД был объявлен в розыск.