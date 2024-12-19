В США сочли, что истекающий ДСНВ с Россией станет приоритетом Трампа

Файнер: Трамп обретет возможность вести переговоры с РФ по ДСНВ до его истечения

У будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа будет возможность вести переговоры с РФ по российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения. Об этом сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, передает РИА Новости.

«У следующей администрации будет возможность переговоров с Россией до того, как ДСНВ истечет в феврале 2026 года», — сказал он.

В конце ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии каких-либо ограничений на потенциальное развертывание российских ракет средней дальности «Орешник». Дипломат обратил внимание, что президент России Владимир Путин в ходе своего недавнего специального обращения четко заявил, что речь идет о новой ракетной системе средней дальности. По его словам, соответственно, никаких ограничений «в этой сфере, в том числе из-за глубоко ошибочного шага» США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), каких-либо ограничений по развертыванию такого рода систем нет.

Ранее предрекли, что Трамп предложит России продлить СНВ-3.