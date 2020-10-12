Выборы на кону: Трамп предложит России продлить СНВ-3

Президент США Дональд Трамп, судя по всему, решил активизировать внешнюю политику в преддверии выборов. Новости из Белого дома появились сразу по двум темам — продлению СНВ-3 и выводу американских войск из Афганистана.

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Время для новых побед

О первом сообщает Axios, отмечая, что Дональд Трамп планирует до выборов договориться с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

2 октября в Женеве состоялась встреча советника по национальной безопасности США Роберта О'Брайена и главы Совета Безопасности России Николая Патрушева. По информации издания, результаты переговоров стали основанием для скорейшей встречи замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, для которой последний даже прервал свою поездку в Азию.

Переговоры прошли в Хельсинки 5 октября. По их итогам Биллингсли заявил о достижении «важного прогресса». Источник Axios, знакомый с обсуждениями, рассказал, что администрация Трампа рассчитывает на заключение соглашения после возобновления переговоров.

Однако уже через несколько дней Рябков опроверг эту информацию.

«Мы не приблизились, я это подчеркиваю и настаиваю на этом, что мы не приблизились за последнее время к достижению такой договоренности с США. Попытки американцев представить дело так, будто мы стоим на пороге такой договоренности, и что осталось совсем немного, и она будет достигнута, непонятно на чем основаны,

— рассказал Сергей Рябков. — Переговоры, которые прошли 5 октября в Хельсинки, показали сохранение огромных различий в подходах, в том числе к центральным элементам подобной договоренности».

У России и США действительно сохраняются серьезные разногласия касательно условий СНВ-3. Москва хотела бы продлить соглашение на пять лет, как и предписывают условия договора. Белый дом, однако, предлагает ограничиться договором, заключенным между президентами двух стран на более короткий период и не требующим ратификации конгресса США и Федерального собрания РФ. Параллельно с этим Вашингтон предлагает вести переговоры о разработке полноценного соглашение о ядерном вооружении, в котором примет участие и Китай.

Пекин уже не раз говорил, что не намерен включаться в переговоры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Россия же не раз заявляла, что не будет пытаться уговорить КНР поменять свое решение.

Участие Китая — далеко не единственное условие, по которым у обеих сторон существуют серьезные расхождения. На них и ссылается Рябков, заявляя, что Россия и США далеки от каких-то договоренностей.

Между тем стремительно приближаются сразу два дедлайна — выборы в США и, главное, день окончания срока действия СНВ-3 (5 февраля). Непонятно, какой из этих двух сроков в большей степени является стимулом для Белого дома активизировать работу в этом направлении.

Внешняя политика Трампа стала поводом для серьезной критики со стороны его оппонентов из Демпартии. Конкурент президента на выборах, бывший вице-президент США Джо Байден готов продлить соглашение без всяких предварительных договоренностей, на чем и настаивает Россия. СНВ-3 Байден, как и многие мировые лидеры, называет «краеугольным камнем стратегической стабильности». На фоне заявлений российского руководства, представителей Демократической партии США, Европы и Китая Трамп выглядит как политик, который может привести к по меньшей мере нестабильности в сфере безопасности.

И, судя по всему, президент США решил все же успокоить своих избирателей и устранить угрозу того, что СНВ-3 перестанет действовать. При этом сдавать назад Трамп, утверждавший, что договор не соответствует интересам Соединенных Штатов, уже не может.

Вероятно, поэтому Вашингтон предложил форму компромисса — на более краткий период заключить предварительный меморандум, чтобы иметь возможность вести переговоры о новом амбициозном соглашении. Такое соглашение должно иметь трехсторонний характер и распространяться на все ядерное оружие, включая тактическое. Безусловно, заключение подобной сделки стало бы крупнейшей дипломатической победой Трампа, а предварительный меморандум — своеобразным авансом, обещающим эту победу в случае его переизбрания.

Чтобы усилить свои переговорные позиции и заставить Россию обдумать предложение, в администрации президента заявляют, что после победы Трампа на выборах США выдвинут ряд новых условий.

«Предполагаю, что если Россия его [предложение] не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится. <…> Думаю, что если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придется настаивать. Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали», — пояснял Биллингсли в интервью «Коммерсанту».

Главный переговорщик США по СНВ-3 Роуз Геттемюллер утверждала в разговоре с Axios, что сделка «может быть заключена завтра», потому что «контуры уже намечены» и она не требует точного обязательного договора.

«Трамп ясно дал понять, что хочет, чтобы сделка была заключена, и я думаю, что Путин очень хотел бы подписать сделку с президентом Трампом», — отмечала Геттемюллер.

По ее словам, пренебрежительные публичные заявления России, вероятно, являются тактикой переговоров, к которой прибегла Москва, понимая, что срок заключения сделки для Трампа намного более важен, чем для Путина.

Эксперты считают, что если подобная договоренность будет достигнута до выборов, то это, конечно, сработает в пользу Трампа, поскольку таким образом он предстанет перед избирателями в качестве ответственного мирового лидера. Кроме того, Трамп будет пытаться акцентировать внимание на том, что условия, достигнутые им, более выгодны США, чем предлагаемые Байденом.

«Он будет говорить, что Байден просто слил американские интересы и продлил бы договор на российских условиях, ослабив тем самым американскую безопасность. Он заявит, что данная сделка — величайшая в истории контроля над вооружениями», — полагает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Время выполнять старые обещания

Одновременно с этим глава Белого дома удивляет всех заявлениями, что к Рождеству он намерен полностью вывести американский контингент из Афганистана. Об этом он сперва заявил в Twitter, а затем в интервью телеканалу Fox Business.

Многие чиновники сообщили Associated Press, что они не были проинформированы о таких крайних сроках, а военные эксперты уточнили, что к концу года будет невозможно вывести все 5 тыс. американских военнослужащих и демонтировать военный штаб США.

В настоящее время правительство Афганистана и представители «Талибана» (организация запрещена в России) ведут процесс мирного урегулирования. Переговоры были начаты в соответствии с соглашением между США и «Талибаном», призванным закончить военные действия, которые длятся уже 19 лет. Эти договоренности предусматривают полный вывод американских войск к маю 2021 года при выполнении всех условий по борьбе с терроризмом, включая разрыв связей с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

Критики соглашения Вашингтона с «Талибаном» считают, что готовность к диалогу, продемонстрированная боевиками, — не что иное, как часть большой стратегии. Так, движение пытается добиться вывода американских войск, чтобы снова взяться за оружие, когда правительство Афганистана, которое талибы всегда называли «марионетками», получит меньше международной поддержки на месте.

Однако подобное развитие событий можно считать практически нереальным. «Во-первых, уже имеется огромная история невыполненных того же рода обещаний Трампа. Он и про Афганистан уже несколько раз говорил о выводе войск, и про Сирию говорил о выводе войск, и про Германию — и они по-прежнему остаются там, и все это пытаются бюрократически вот прямо сейчас обыграть. Вывести американские войска из Афганистана не получится никак, потому что нет еще железного соглашения о политическом урегулировании, нет понимания, что будет в Афганистане после вывода войск, только сейчас об этом ведутся переговоры. Поэтому это абсолютно невыполнимое обещание», — говорит «Газете.Ru» Дмитрий Суслов.

Джо Байден, к слову, также заявлял о том, что на посту президента инициировал бы немедленный вывод американских войск из Афганистана.

«Первым делом в качестве президента Соединенных Штатов Америки я удостоверюсь в том, что все наши войска вернутся домой, и начну переговоры с «Талибаном», — утверждал Байден в ходе теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

При этом он отметил, что намерен оставить на территории Афганистана группы «войск специального назначения небольшой численности, которые могли бы отразить возможную угрозу, на тот случай, если нам не удастся провести достаточно хорошие переговоры по борьбе с терроризмом».

Окончание войны в Афганистане было одним из ключевых обещаний Дональда Трампа в ходе его президентской кампании 2016 года, которое значительно помогло ему. Срок действия полномочий главы Белого дома истекает, и он активно взялся за реализацию этого обещания, ведь далеко не все задуманное во внешней политике ему удалось успешно воплотить в жизнь.

Пандемия COVID-19 лишила Трампа его главного козыря — экономического роста. Глава Белого дома всегда делал ставку на свои успехи в экономике. И его достижения в этой области не оспаривали даже соперники, отмечая только, что оживление экономики страны началось еще при Бараке Обаме, который занял пост президента в разгар мирового финансового кризиса.

Тем не менее ВВП США рос примерно на 3% в год, и это хороший результат, особенно по сравнению с другими развитыми странами: в Европе темпы вдвое ниже, в Японии — втрое. Однако Трампа подвела пандемия и последовавший за ней финансовый кризис.

Пока же глава Белого дома отстает от своего соперника по всем опросам. Ему крайне необходимы новые достижения, которые он мог бы предъявить своим избирателям. Понимая, что оппоненты делают ставку на непредсказуемость президента, которая приводит окружающих в замешательство, политик решил сыграть как раз на безопасности и продемонстрировать, что он способен выполнять свои обещания, завершить многолетние военные конфликты и заключить амбициозное соглашение в сфере сокращения ядерного оружия, отвечающее интересам США и приходящее на смену невыгодной сделке, заключенной президентом от демократов Бараком Обамой.