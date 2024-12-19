Суд оставил в силе обвинение против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года

Суд в Джорджии оставил в силе обвинение против Трампа, но отстранил прокурора

Суд в американском штате Джорджия не стал отменять обвинительное заключение в отношении избранного президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, однако принял решение об отстранении прокурора Фани Уиллис от дела из-за возможного конфликта интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Хотя это редкий случай, когда окружной прокурор Уиллис и ее офис должны быть дисквалифицированы из-за существенных признаков ненадлежащего поведения, мы не можем сделать вывод, что материалы дела также подтверждают необходимость применения крайней санкции в виде отклонения обвинения», — сказано в решении апелляционной инстанции.

До этого Трамп обратился с апелляцией в суд Джорджии, оспаривая решение об отказе в отстранении от дела о вмешательстве в выборы окружного прокурора Уиллис. Политик также попросил отменить обвинительный акт против него, ссылаясь на конфликт интересов.

Уиллис была замечена в романтических отношениях с ее коллегой — специальным помощником окружного прокурора Нэйтаном Уэйдом. После длительного судебного процесса Уэйд подал в отставку, чтобы дать возможность своей команде продолжить работу над делом, связанным с Трампом.

В отношении Трампа и еще 18 человек ведется судебное разбирательство по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. Изначально им вменялось в вину давление на должностных лиц штата с целью получения недостающих голосов для победы и попытки сформировать альтернативный список выборщиков. Однако впоследствии часть обвинений была снята.

В конце ноября суд в Вашингтоне по запросу прокуратуры принял решение о прекращении уголовного дела против Трампа, касающегося вмешательства в выборные процессы 2020 года и событий, связанных со штурмом Капитолия.

Ранее Минюст США прекратил все федеральные дела против Трампа.