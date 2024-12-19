Эстонского депутата подвергли обструкции за поддержку «Грузинской мечты»

Депутата эстонского парламента Лаури Лаатса могут сместить с поста председателя группы дружбы «Эстония-Грузия» в законодательном собрании своей страны за слова поддержки в адрес правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что Лаатс объективно настроен по отношению к происходящему в Грузии, однако ему не могут простить этого оппоненты.

Депутат от «Грузинской мечты» Леван Махашвили при этом подчеркнул, что смещение Лаатса станет «еще одним недружественным шагом Эстонии».

«Эстония уже сделала несколько таких недружественных шагов, которые не отвечают интересам наших народов», — сказал Махашвили.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

2 декабря глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Латвия, Литва и Эстония договорились о введении персональных санкций в отношении организаторов подавления «справедливых протестов» в Грузии. По его словам, в странах Прибалтики не ожидают «противников демократии и нарушителей прав человека».

Ранее Кобахидзе рассказал, какие страны ЕС отказывались вводить санкции против Грузии.