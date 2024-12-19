Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эстонцам могут запретить участвовать в мероприятиях в России и Белоруссии

ERR: Таллин обсудит запрет на участие эстонцев в мероприятиях в РФ и Белоруссии

close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Правительство Эстонии рассмотрит инициативу главы МИД Маргуса Цахкны о введении запрета на участие эстонцев в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает портал ERR.

По его данным, цель инициативы — «защитить эстонскую молодежь и детей от пагубного влияния» недружелюбных соседей в лице РФ и Белоруссии. Имеется в виду «распространение дезинформации» о боевых действиях на Украине.

«По оценке МИД Эстонии, Россия ищет способы оправдать свою агрессию и распространить свой нарратив, и один из них — это культура, молодежь и спорт», — отмечается в материале.

Эстонское правительство рассмотрит предложение Цахкны на заседании в четверг.

Если кабмин примет соответствующий запрет, то нарушителям будет грозить денежный штраф или лишение свободы сроком на пять лет, а организаторам мероприятий и их сторонникам — санкции, указано в статье.

До этого бывший министр обороны Эстонии Калле Лаанет объяснил необходимость увеличения оборонных расходов «угрозой со стороны РФ».

Ранее в Эстонии допустили вступление Украины в НАТО без части территорий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами