Эстонцам могут запретить участвовать в мероприятиях в России и Белоруссии

Правительство Эстонии рассмотрит инициативу главы МИД Маргуса Цахкны о введении запрета на участие эстонцев в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Об этом сообщает портал ERR.

По его данным, цель инициативы — «защитить эстонскую молодежь и детей от пагубного влияния» недружелюбных соседей в лице РФ и Белоруссии. Имеется в виду «распространение дезинформации» о боевых действиях на Украине.

«По оценке МИД Эстонии, Россия ищет способы оправдать свою агрессию и распространить свой нарратив, и один из них — это культура, молодежь и спорт», — отмечается в материале.

Эстонское правительство рассмотрит предложение Цахкны на заседании в четверг.

Если кабмин примет соответствующий запрет, то нарушителям будет грозить денежный штраф или лишение свободы сроком на пять лет, а организаторам мероприятий и их сторонникам — санкции, указано в статье.

До этого бывший министр обороны Эстонии Калле Лаанет объяснил необходимость увеличения оборонных расходов «угрозой со стороны РФ».

Ранее в Эстонии допустили вступление Украины в НАТО без части территорий.