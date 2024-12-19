Латвия продлила режим усиленного контроля на границе с Белоруссией

Правительство Латвии приняло решение о продлении режима усиленного контроля на латвийско-белорусской границе до 30 июня 2025 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы латвийского кабмина, сообщает ТАСС.

«Кабинет министров 18 декабря продлил до 30 июня 2025 года усиленный режим работы пограничной системы на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилсского уездов», — сообщили в правительстве Латвии.

В марте 2024 года Латвия ввела режим усиленного контроля на границе с Белоруссией. Первоначально его действие завершалось 12 сентября, затем его продлили до конца текущего года.

В конце июля 2024 года Латвия завершила строительство забора на границе с Белоруссией.

Планируется также строительство шести вышек связи, которые станут частью интеллектуальной национальной системы наблюдения за внешней сухопутной границей Латвии.

Ранее белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией избитого конголезца.