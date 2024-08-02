На границе Белоруссии и Латвии обнаружили избитого конголезца

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией избитого конголезца. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Молодого человека обнаружили примерно в 150 метрах от латвийской границы.
«Военнослужащие оказали иностранцу первую помощь, вызвали скорую и следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.
Африканец рассказал, что его избили латвийские силовики, после чего вывезли на территорию Белоруссии.
До этого сообщалось, что польская прокуратура расследует дела о превышении полномочий солдатами на границе с Белоруссией. В надзорном ведомстве обратили внимание, что большинство дел расследуются по фактам «угрозы жизни и здоровью мигрантов» со стороны пограничников.
Кроме того, власти Польши приняли решение разместить механизированную бригаду Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией.
Ранее в Белоруссии оценили ситуацию на западных границах страны.