Главе ЕК фон дер Ляйен предрекли трудности из-за возвращения Трампа к власти

Возвращение республиканца Дональда Трампа на пост президента США создаст проблемы для председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По информации журналистов, после инаугурации будущий хозяин Белого дома может начать угрожать дружественным странам введением тарифов. Это станет ответной мерой на действия государств, которые откажутся увеличить расходы на оборону. Неназванные европейские дипломаты не исключили, что одной из таких держав окажется Германия.

В свою очередь, главе ЕК придется бороться за продолжение военной и гуманитарной помощи Украине. Еще одним проблемным вопросом, решением которого фон дер Ляйен будет вынуждена заниматься в непростых условиях, является поддержание экономического роста Европейского союза (ЕС).

«Трамп никогда особо не стремился признать ЕС в качестве собеседника», — сказал один из источников издания.

Из публикации следует, что у председателя ЕК могут сложиться непростые отношения с Трампом. Если это произойдет, она попытается обратиться за помощью к лидерам европейских стран, которые пользуются уважением будущего президента США.

В то же время источники рассказали, что фон дер Ляйен воспринимает возможное введение тарифов со стороны Вашингтона как шанс сплотить региональное содружество. То же касается позиции Трампа по оказанию поддержки Киеву.

Ранее избранный президент США пригрозил ввести пошлины на все товары из Канады и Мексики.