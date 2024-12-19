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Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе

Пушков: на Западе наблюдается большой потенциал антивоенных настроений

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Большой потенциал антивоенных настроений регистрируется в западных странах, однако их редко выдают в публичное поле. Об этом заявил глава комиссии Совета федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Внутри западных обществ — и в Соединенных Штатах, и в Европе — существует большой потенциал антивоенных настроений. Они редко выплескиваются на страницы печати, однако поддержка мирных инициатив очень широкая», — написал он.

По мнению сенатора, американцы все меньше доверяют авторитетным СМИ, в том числе CNN или МSNBC, так как они «лживые».

«По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)», — сказал Пушков.

До этого стало известно, что более половины американцев (51%) считают, что США должны прекратить военную и финансовую помощь Украине. За продолжение политики администрации действующего президента Джо Байдена по Украине высказались 49% американцев.

Ранее Зеленскому задали неудобный вопрос по урегулированию конфликта.

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