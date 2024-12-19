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В МИД прокомментировали информацию о незаконном пересечении границы РФ репортером США

Захарова: нет данных о незаконном пересечении границы репортером CNN Пляйтгеном

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не обладает сведениями о незаконном пересечении границы России корреспондентом американского канала CNN Фредериком Пляйтгеном. Об этом она сказала в эфире «Соловьев LIVE».

«Пересекал ли он тогда и был ли этот факт — это надо устанавливать. У меня такой информации нет», — сказала дипломат.

При этом она отметила, что Пляйтген точно делал репортажи о Курской области. Делал ли он их, находясь в российском регионе, неизвестно.

Захарова добавила, что сегодня американец находится в России на законных основаниях.

18 декабря Telegram-канал Zаписки Veтарана сообщил, что американский журналист CNN Фредерик Пляйтген, который, как утверждается, незаконно пересек летом 2024 года границу России и находился во время атаки Украины на Курскую область в одном из подразделений вооруженных сил республики, снимал сюжеты из оккупированной Суджи. Потом он заснял сюжет с места ликвидации генерала Кириллова в Москве. По данным РИА Новости, миграционный режим журналист не нарушал и находится на территории России законно: у него есть виза и аккредитация МИД.

Ранее суд заочно арестовал американского корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша, который незаконно пересек госграницу в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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