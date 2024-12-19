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В России заявили, что Байден готов на ядерный конфликт из-за Украины

Пушков: Байден готов на ядерный конфликт ради выполнения условий США по Украине

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Leah Millis/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готова на ядерный конфликт ради реализации американских условий по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

«Он (глава госдепа США Энтони Блинкен. – прим. ред.) требует от Киева начать набор 18-летних украинцев для отправки на фронт. Наверное, он был бы рад, если бы и 16-летних отправляли. Лишь бы все было на американских условиях. Ради этих «условий» нынешняя администрация США готова чуть ли не спровоцировать ядерный конфликт», — подчеркнул он.

Как отметил Пушков, Блинкен пытается выдать свое политическое «наследие» по Украине за неизменную позицию США, однако он забыл, что в Белом доме через месяц будет другой президент.

До этого Блинкен заявлял, что вступление Украины в НАТО неизбежно. По словам Блинкена, Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укреплять демократические процессы. Он отметил, что вопрос вступления Украины в альянс станет «очень, очень сложным» вопросом на мирных переговорах с Москвой.

Ранее Евросоюз захотел послать Трампу «четкий сигнал» по Украине.

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