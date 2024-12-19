В Белом доме заявили, что Трамп хочет остановить работу правительства

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Дональд Трамп отдал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу американского правительства США. Ее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам остановить работу правительства, и они угрожают сделать именно это — одновременно подрывая сообщества, восстанавливающиеся после катастроф, фермеров и скотоводов, а также общественные медицинские центры», — сказала она.

Жан-Пьер призвала республиканцев «сдержать свое слово» и прекратить играть в политику с этим соглашением, заключенным между Демократической и Республиканскими партиями, иначе, по ее словам, они навредят трудолюбивым американцам и создадут нестабильность по всем США.

В конце ноября команда Трампа подписала с администрацией президента Джо Байдена соглашение, которое открывает путь к официальной передаче власти.

Ранее Трамп прокомментировал отставку вице-премьера «штата Канады».