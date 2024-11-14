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Президент Италии попросил Маска не давать непрошеных советов

Президент Маттарелла попросил Маска уважать суверенитет Италии

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Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американскому миллиардеру Илону Маску следует уважать суверенитет Италии и не давать непрошеных советов итальянским властям. Такое мнение выразил президент страны Серджо Маттарелла, сообщает La Repubblica.

Перед этим, 12 ноября, Маск на своей странице в соцсети Х прокомментировал решение римского суда об отмене отправки в Албанию семи нелегальных мигрантов. Предприниматель посоветовал ответственным за такое решение уйти со своих постов.

В ответ Маттарелла подчеркнул, что Италия способна сама принимать решения в соответствии со своей конституцией.

«Любой человек, особенно если он, как было объявлено, собирается взять на себя важную роль в администрации дружественной и союзной страны, должен уважать суверенитет других и не может брать на себя задачу давать советы», — заявил Маттарелла.

13 ноября Маск прокомментировал свое назначение в команду Трампа. По его словам, создаваемое министерство эффективности правительства США станет угрозой для бюрократии, а не демократии.

Ранее Трамп пошутил о невозможности отвязаться от Маска.

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