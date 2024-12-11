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Аналитик заявил, что Макрон хочет разместить войска на Украине

Аналитик Тененбаум: Макрон хочет разместить 40 тысяч военных на Украине

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Christian Hartmann/Reuters

Эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет разместить на Украине 40 тысяч военных. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По словам Тененбаума, французский президент планирует направить военных на Украину при прекращении огня в рамках миротворческой миссии. Ожидается, что целью миссии будет обеспечение гарантий того, что Москва не нарушит в будущем возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию.

«Она (миротворческая миссия. — «Газета.Ru») могла бы состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат. — «Газета.Ru»). Командование одной из них может взять на себя Польша», — поделился эксперт.

Как отмечают авторы публикации, Макрон может обсудить план по отправке военных на Украину в рамках своего визита в Польшу.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что размещение военного контингента стран НАТО на территории Украины недопустимо, поскольку таким образом Киев может вновь возродить конфликт.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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