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Во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией

Экс-советник Саркози Гене: Макрон хочет войны с Россией

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Французский лидер Эммануэль Макрон своими заявлениями о солдатах НАТО на Украине, в том числе французских, фактически показывает, что хочет войны с Россией. Об этом в интервью Le Figaro заявил бывший советник Николя Саркози Анри Гене.

«Я вижу в нем президента, который хочет войны и идет к ней», — подчеркнул Гене.

По его словам, трудно представить, чтобы Россия отказалась от воссоединенных территорий: Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон противоречит сам себе, одновременно говоря об отправке на Украину военных и рассуждая о перемирии на время Олимпийских игр. По ее словам, французский лидер постоянно меняет заявления, из-за чего сложно понять, какую именно позицию занимает Париж.

17 марта Макрон сообщил, что не исключает возможности проведения французскими войсками наземных операций на Украине.

Ранее в МИД заявили об угрозе третьей мировой войны из-за призывов Франции.

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