Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин выступит на заключительном заседании осенней сессии Госдумы

Заключительное заседание осенней сессии Госдумы пройдет 18 декабря

close
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

На заключительном заседании осенней сессии Госдумы, которое пройдет 18 декабря, депутаты рассмотрят в первом чтении инициативу о повышении административных штрафов за продажу лицам, не достигшим 18 лет, табачной, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, в частности, кальянов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также в среду парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в третьем чтении.

По словам первого вице-спикера Александра Жукова, после рассмотрения проектов законов ожидается выступление руководителей фракций и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

16 декабря Володин поручил комиссиям проработать вопрос о лишении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который два года не посещает общие заседания и лично не присутствует на заседаниях комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в состав которого входит. Спикер нижней палаты парламента напомнил, что 25 июня было принято решение о том, что все заседания комитетов должны проходить при обязательном личном присутствии депутатов.

Ранее в Госдуме оценили идею создания министерства эффективности в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами