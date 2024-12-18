Володин выступит на заключительном заседании осенней сессии Госдумы

На заключительном заседании осенней сессии Госдумы, которое пройдет 18 декабря, депутаты рассмотрят в первом чтении инициативу о повышении административных штрафов за продажу лицам, не достигшим 18 лет, табачной, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления, в частности, кальянов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также в среду парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в третьем чтении.

По словам первого вице-спикера Александра Жукова, после рассмотрения проектов законов ожидается выступление руководителей фракций и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

16 декабря Володин поручил комиссиям проработать вопрос о лишении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который два года не посещает общие заседания и лично не присутствует на заседаниях комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в состав которого входит. Спикер нижней палаты парламента напомнил, что 25 июня было принято решение о том, что все заседания комитетов должны проходить при обязательном личном присутствии депутатов.

Ранее в Госдуме оценили идею создания министерства эффективности в России.