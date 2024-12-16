В Госдуме оценили идею создания министерства эффективности в России

Идея создания министерства эффективности напоминает похожий опыт на Западе, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал не копировать бездумно подобные практики, подчеркнув, что в России уже есть соответствующие органы и ведомства.

«Не всегда, наверное, следует побуквенно повторять то, что делается в США. Даже такой рок-звездой, как Илон Маск», — заявил депутат.

По его мнению, в России архитектура госвласти уже сбалансирована, в том числе включает в себя контролирующие и надзорные органы. На этом фоне создание нового министерства никак не отразится на «умозрительных критериях эффективности», заключил Милонов.

Напомним, глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение создать в России министерство эффективности или министерство по повышению эффективности государственного управления. По его мнению, это могло бы стать одной из действенных мер по оптимизации бюджетных расходов.

Ранее американист назвал задачи министерства эффективности, возглавляемого Илоном Маском.