Орбану предрекли роль проводника идей Трампа в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен позиционировать себя в роли проводника идей избранного лидера США Дональда Трампа, используя это для увеличения своего влияния в Европе. Об этом заявил основатель исследовательской и консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер, слова которого передает РИА Новости.

По словам Бреммера, Орбан рассчитывает, что его вес как политического посредника станет значительно важнее, чем раньше.

Директор будапештского аналитического центра Political Capital Петер Креко подчеркнул, что Орбан стремится использовать данную стратегию для укрепления своих позиций на европейской политической арене.

11 декабря Орбан заявил, что Трамп пока юридически не уполномочен вести переговоры о перемирии на Украине, но после его инаугурации по этому вопросу будет «благотворный эффект».

Ранее политолог заявил, что Трамп хочет завершить конфликт на Украине за счет Киева.