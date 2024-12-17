Папа Римский рассказал о неудачном двойном покушении на его жизнь в Ираке

Террористы-смертники в Ираке в 2021 году пытались убить папу Римского Франциска в ходе двойного покушения. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на отрывок из автобиографии папы Римского Spera.

В своей книге понтифик вспоминает, что в 2021 году, перед тем как отправиться в Ирак, его уговаривали не посещать эту страну с пасторским визитом, особенно те районы, которые долгое время находились под контролем «Исламского государства» (организация запрещена в России). Однако Франциск был непоколебим в своем решении поехать.

Безопасность папы Римского обеспечивали местные полицейские, а также британская разведка. На Франциска покушение пытались совершить дважды с коротким перерывом — в Мосуле, куда папа Римский прибыл для общения с христианской общиной.

«Командир лаконично ответил: «Их здесь больше нет». Иракская полиция перехватила их и заставила взорваться. Это меня тоже поразило: даже это ядовитый плод войны», — пишет Франциск.

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