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На Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом

Журналистка Панченко высмеяла Зеленского в преддверии инаугурации Трампа

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, поскольку это «не благотворительное мероприятие» и там «никто денег не даст». Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию. Все верно, это не благотворительное мероприятие. Вам там никто денег не даст», — подчеркнула она.

16 декабря Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию 20 января 2025 года. При этом он уточнил, что Зеленский может посетить мероприятие, если хочет присутствовать.

Трамп также усомнился, что на инаугурацию приедет лидер КНР Си Цзиньпин. 13 декабря ту же информацию со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS. Ожидается участие в инаугурации посла Китая в США и его супруги, что соответствует обычной практике, уточняют журналисты. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.

Ранее стало известно, как Трамп «застал врасплох» Китай.

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