В ГД РФ рассмотрели проект о дифференциации ответственности за вооруженный мятеж

Депутаты нижней палаты российского парламента в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предполагающий дифференциацию ответственности за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в данный процесс. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, в июле текущего года правительство страны внесло законодательную инициативу на рассмотрение в Государственную думу РФ. В октябре 2024 года парламентарии приняли проект в первом чтении.

«Изменения вносятся в ст. 279 Уголовного кодекса РФ (вооруженный мятеж)», — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что в настоящее время гражданам назначают одинаковое наказание вне зависимости от степени вовлеченности в вооруженный мятеж. За подобное правонарушение жителям страны грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок до двух лет.

При этом новые нормы предполагают разделение уголовной ответственности в зависимости от того, является ли фигурант организатором вооруженного мятежа или только его участником. В первом случае граждан будут лишать свободы на 15–20 лет с последующим ограничением свободы на срок до двух лет. Для тех, кто подпадает под второй случай, сохранят действующее наказание.

Кроме того, приговор будет зависеть от того, какие последствия имел вооруженный мятеж. Для ситуаций, когда соответствующее деяние привело к тяжким последствиям, установят наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее в комитете ГД РФ одобрили проект о привлечении россиян за рубежом к уголовной ответственности.