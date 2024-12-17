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Действующие сирийские власти попросили разморозить счета страны

Аль-Ватан: власти Сирии попросили разморозить международные счета

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Syrian Salvation Government

Газета «Аль-Ватан», со ссылкой на главу временного правительства Сирии Мухаммеда Аль-Башира, сообщила, что действующие власти Сирии попросили разморозить международные счета страны.

«Мы просим международное сообщество разморозить сирийские счета», — заявил Аль-Башир.

Он добавил, что национальная валюта республики полностью обрушена, а «валютный запас в Сирии очень низкий».

Глава временного правительства страны также указал на важность снятия санкций с Сирии для поддержки населения, возвращающихся беженцев и активизации восстановления республики.

До этого министр иностранных дел КНР Ван И в рамках конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, заявил, что Китай поможет Сирии защитить ее суверенитет.

Он подчеркнул, что ситуация в Сирии изменилась внезапно, но Китай намеревается продолжить поддерживать сирийский народ.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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