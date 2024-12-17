В МИД России предположили, кому могла быть выгодна гибель генерала Кириллова

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник предположил, что российский генерал Игорь Кириллов мог быть ликвидирован из-за приводимых им доказательств о преступлениях противников России. Об этом дипломат написал в своем Telegram-канале.

«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для «кого-то» слишком болезненным и угрожающим», — заявил Мирошник.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря при взрыве бомбы на Рязанском проспекте Москвы. Их смерть подтвердили в СК.

По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила.

Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.