Трамп захотел изменить порядок проведения выборов в США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует поменять порядок проведения президентских выборов в стране. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«Мы осуществим то, что на самом деле было необходимо в течение долгого времени. И мы рассмотрим выборы (в США. – Прим. ред.). Мы хотим иметь бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности избирателя и подтверждение гражданства», — подчеркнул он.

Избранный президент напомнил, что в Калифорнии, к примеру, власти штата не могут требовать удостоверение личности при голосовании гражданина США на выборах. Трамп выразил несогласие с такого рода подходом.

До этого американский миллиардер Илон Маск (согласно журналу Forbes, владеет $337,3 млрд), который займет в администрации избранного президента Дональда Трампа пост главы департамента по достижению государственной эффективности, заявил, что США обанкротятся и не смогут оплачивать даже базовые услуги, если не остановят рост госдолга.

Ранее сообщалось, что США рискуют остаться с еще более высоким госдолгом из-за Трампа.