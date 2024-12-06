Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп захотел изменить порядок проведения выборов в США

Newsweek: Трамп планирует изменить порядок проведения выборов в США

close
Brandon Bell/Pool/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп планирует поменять порядок проведения президентских выборов в стране. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«Мы осуществим то, что на самом деле было необходимо в течение долгого времени. И мы рассмотрим выборы (в США. – Прим. ред.). Мы хотим иметь бумажные бюллетени, однодневное голосование, удостоверение личности избирателя и подтверждение гражданства», — подчеркнул он.

Избранный президент напомнил, что в Калифорнии, к примеру, власти штата не могут требовать удостоверение личности при голосовании гражданина США на выборах. Трамп выразил несогласие с такого рода подходом.

До этого американский миллиардер Илон Маск (согласно журналу Forbes, владеет $337,3 млрд), который займет в администрации избранного президента Дональда Трампа пост главы департамента по достижению государственной эффективности, заявил, что США обанкротятся и не смогут оплачивать даже базовые услуги, если не остановят рост госдолга.

Ранее сообщалось, что США рискуют остаться с еще более высоким госдолгом из-за Трампа.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами