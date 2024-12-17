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В СВР заявили, что у них нет контактов с будущей администрацией Трампа

Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией Трампа

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Пресс-служба Российского исторического общества

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у него нет контактов с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа, но он надеется, что их получится установить. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет (контактов с будущей администрацией Трампа. — «Газета.Ru»)», — заявил Нарышкин в ответ на вопрос журналиста.

Он пояснил, что налаживать контакты можно с тем, кто назначен на должность официально, «а потом уже срабатываться».

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации на Украине, а стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным. Он отметил, что ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, украинская армия оказалась на грани развала.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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