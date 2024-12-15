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Экс-генсек ОДКБ рассказал, почему Украину не звали в организацию

Экс-генсек Бордюжа: Украину не звали в ОДКБ из-за ее ориентира на Запад

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Украину не звали в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), потому что с 1991 года она ориентировалась на западное мнение. Об этом сообщил председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа в интервью ТАСС.

Он заявил, что Украина была в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в «полулегальном положении», потому что не ратифицировала все соглашения организации, и с момента распада СССР Киев вел «абсолютно обособленную политику».

По его словам, украинская сторона не шла ни на какие контакты, не хотела договариваться и не выражала желание сотрудничать с другими государствами — членами СНГ.

«Я говорю, это с 1991 года. Уже тогда невозможно было с ними ни о чем договориться. У них тогда уже было особое мнение, и тогда они ориентировались прежде всего на мнение Запада», — считает Бордюжа.

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года. Тогда Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте договор о коллективной безопасности. Спустя год договор подписали Азербайджан, Грузия и Белоруссия. При этом в 1999 году Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались продлевать его.

В 2002 году было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию — Организацию Договора о коллективной безопасности. В октябре в Кишиневе были подписаны Устав и Соглашение о правовом статусе организации. Они вступили в силу 18 сентября 2003 года.

Ранее глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ.

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