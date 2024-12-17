В Германии подняли вопрос об обучении военных ВСУ работе с Taurus

Вопрос о возможности обучения солдат ВСУ применять ракеты Taurus был поднят в обращении депутата бундестага Йоханнеса Хубера к властям ФРГ. Это следует из текста его парламентского запроса, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Хубер в своем обращении к немецкому кабмину отметил, что солдаты ВСУ уже проходили подготовку на базе крылатых ракет Taurus в ФРГ. В этой связи он задал вопрос правительству, верно ли мнение о том, что потенциальное применение дальнобойных ракет Taurus возможно только при участии солдат бундесвера, если другое правительство примет решение передать это оружие ВСУ.

Ответ на соответствующий запрос дала статс-секретарь оборонного ведомства Германии Симтье Меллер. Она подчеркнула, что власти исключают возможность того, чтобы военнослужащие ВСУ обучались применять ракеты Taurus.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не будет делать ничего, что может подвергнуть риску ее собственную безопасность. Поэтому ФРГ не передает ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее в Германии призвали предоставить Украине «сильные гарантии безопасности».