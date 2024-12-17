Суд Нью-Йорка отказал Трампу в иммунитете от уголовного преследования

Избранный президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от уголовного преследования в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Об этом со ссылкой на решение судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Хуана Мерчана сообщает телеканал CNN.

Судья подчеркнул, что свидетельства и доказательства, которые представлены в ходе разбирательства, касаются «исключительно неофициального поведения» Трампа и поэтому не подпадают под иммунитет.

26 ноября суд в Вашингтоне по запросу прокуратуры принял решение о прекращении уголовного дела против Трампа, касающегося вмешательства в выборные процессы 2020 года и событий, связанных со штурмом Капитолия.

25 ноября министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Трампа.

31 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.