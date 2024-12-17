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Небензя осудил нежелание Киева двигаться к миру

Небензя: Киев демонстрирует нежелание двигаться к мирному урегулированию

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Mike Segar/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что нежелание Киева искать пути к миру было очевидно в его отказе от предложения Венгрии об установлении рождественского перемирия и проведении обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинское руководство также не проявило интереса к мирным инициативам, отклонив венгерское предложение о прекращении огня и обмене заключенными. Небензя отметил, что Россия в тот же день предоставила список для возможного обмена, однако президент Зеленский в своем привычном дерзком стиле однозначно отверг эту инициативу.

Таким образом, Украина снова не воспользовалась возможностью забрать более 600 своих военнослужащих, которые находятся в России уже более года, сообщили на заседании Совета Безопасности ООН, обсуждающем текущую ситуацию в Украине.

До этого в Кремле пояснили, что Россия добивается не просто перемирия на Украине, а мира, который наступит после выполнения всех условий.

Ранее папа Римский попросил мира у Богоматери для жителей России и Украины.

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