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Стало известно, где Россия может построить военные базы, если уйдет из Сирии

WSJ: РФ может построить базы в Алжире, Судане или Ливии, если уйдет из Сирии

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В случае ухода России с военных баз на западе Сирии, Москва может построить новые в Алжире, Судане или Ливии. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Если Россия лишится своего главного рычага влияния в регионе, ей придется искать потенциальные базы в других местах, включая Алжир, Судан или Ливию», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что будущее российских баз в Сирии после падения власти экс-президента республики Башара Асада — одна из тем переговоров с новыми сирийскими властями.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявлял, что Россия рассчитывает сохранить свои военные базы в Сирии, так как они играют важную роль в борьбе с терроризмом.

По словам дипломата, борьба с терроризмом в регионе еще не закончена и потребует коллективных усилий.

Ранее Песков отверг информацию об ослаблении позиций России на Ближнем Востоке.

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