«Зачем связываться с «Орешником»: эксперт об отношениях сирийской оппозиции с РФ

Журналист-международник, политолог Аббас Джума в эксклюзивном интервью «БИЗНЕС Online» прокомментировал складывающиеся отношения между Россией и оппозицией, захватившей власть в Сирии. По его мнению, последней невыгодно портить отношения с Москвой.

«Мы пришли к власти, мы отобрали страну, нам сейчас нужно эту страну в общем-то поделить и укрепиться. Зачем связываться со страной, у которой есть «Орешник»? Есть у них эти две несчастные базы, мы их окружили, наводнили города, потом разберемся. Это я рассуждаю с точки зрения этих людей», — сказал Джума.

При этом он не исключил, что у сирийской оппозиции есть политтехнологи и советники, в том числе из Турции.

Газета Financial Times писала, что Россия приступила к сокращению своего военного и дипломатического присутствия в Сирии, отведя значительное количество военнослужащих из района Дамаска и других ключевых регионов. Согласно источникам издания, среди вывезенных — российские солдаты, дислоцировавшиеся на базе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Отвод войск сопровождается переговорами с одной из ведущих оппозиционных группировок страны — «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Стороны договариваются о будущем двух российских баз в Сирии — Хмеймим и Тартус. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров призвал исключить из списка террористов группировку, захватившую власть в Сирии.