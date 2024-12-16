Эксперт объяснил, кому выгодно вступление Украины в НАТО

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, кому выгодно вступление Украины в НАТО. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский и наиболее радикальные старшие партнеры Киева пытаются усугубить конфликт под благовидным предлогом.

«Здесь такая схема: мы якобы хотим обеспечить безопасность Украины, поэтому настаиваем на ее вступлении в НАТО. Они при этом прекрасно понимают, что это сделает невозможным мирное соглашение. Про себя понимают, но вслух этот нюанс не озвучивают», — пояснил Царев.

Он добавил, что открыто выступать против мира напрямую — «не комильфо в современной политике». Запад даже учредил Фонд мира, который на самом деле покупает оружие, напомнил политик.

9 декабря Зеленский объявил, что планирует созвониться с американским коллегой Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам президента Украины, говорить на эту тему с избранным главой США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее депутат Рады призвал Украину отказаться от идеи вступления в НАТО.