Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, кому выгодно вступление Украины в НАТО

Политик Царев: вступление Украины в НАТО выгодно западным радикалам

close
Virginia Mayo/AP

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, кому выгодно вступление Украины в НАТО. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский и наиболее радикальные старшие партнеры Киева пытаются усугубить конфликт под благовидным предлогом.

«Здесь такая схема: мы якобы хотим обеспечить безопасность Украины, поэтому настаиваем на ее вступлении в НАТО. Они при этом прекрасно понимают, что это сделает невозможным мирное соглашение. Про себя понимают, но вслух этот нюанс не озвучивают», — пояснил Царев.

Он добавил, что открыто выступать против мира напрямую — «не комильфо в современной политике». Запад даже учредил Фонд мира, который на самом деле покупает оружие, напомнил политик.

9 декабря Зеленский объявил, что планирует созвониться с американским коллегой Джо Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам президента Украины, говорить на эту тему с избранным главой США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее депутат Рады призвал Украину отказаться от идеи вступления в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами