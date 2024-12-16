Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минтранса проведет селекторное совещание по аварии в Керченском проливе

Кабмин: Старовойт проведет совещание по аварии танкеров в Керченском проливе

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Министр транспорта РФ Роман Старовойт в ближайшее время проведет селекторное совещание по аварии танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили на официальном сайте кабмина.

По данным пресс-службы, эвакуация экипажа судна завершена, все 14 человек спасены. После стабилизации погодных условий начнется водолазное обследование судов специалистами Морспасслужбы. В кабмине отметили, что в результате аварии в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. По предварительным данным, утечка нефтепродуктов произошла частично.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение накануне утром. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в кабмине оценили последствия утечки мазута после крушения танкеров у Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами