Глава Минтранса проведет селекторное совещание по аварии в Керченском проливе

Министр транспорта РФ Роман Старовойт в ближайшее время проведет селекторное совещание по аварии танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили на официальном сайте кабмина.

По данным пресс-службы, эвакуация экипажа судна завершена, все 14 человек спасены. После стабилизации погодных условий начнется водолазное обследование судов специалистами Морспасслужбы. В кабмине отметили, что в результате аварии в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. По предварительным данным, утечка нефтепродуктов произошла частично.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение накануне утром. Судна перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

Авария вызвала значительный разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Специалисты применяют сорбенты и нефтеловушки для локализации загрязнения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в кабмине оценили последствия утечки мазута после крушения танкеров у Крыма.