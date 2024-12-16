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В США назвали разные сценарии по безопасности Украины в будущем

NYT назвала четыре сценария по безопасности Украины в будущем

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди четырех возможных сценариев по безопасности Украины в будущем нет интеграции Киева в НАТО, но есть потенциальный отказ от размещения иностранных военных. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Вот четыре возможных сценария будущей безопасности Украины», — подчеркнул он.

В материале говорится, что надежды Украины на вступление в НАТО «вероятно, останутся неосуществленными». По крайней мере семь стран НАТО выступают против вступления Украины или хотят отложить его на неопределенный срок, включая Соединенные Штаты, напоминает NYT.

Кроме того, отмечает газета, разумно ожидать сокращения американской военной роли в Европе, что потребует от европейцев «нести большую часть бремени по своей обороне, возможно, даже основную ответственность за защиту Украины».

Вместе с тем, пишет NYT, имели место разговоры о европейской гарантии безопасности, но никакого решения принято не было.

Издание также не исключает модель будущего Украины, которую оно называет «вооруженным нейтралитетом». Речь идет об отказе Киева от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории.

По оценке газеты, Украина «может и должна» отвергнуть любые ограничения на размер своей армии.

До этого то же издание писало, что Россия в 2024 году взяла под контроль в шесть раз больше территорий на Украине, чем за весь 2023 год.

Ранее в США признали, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

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