В Белоруссии рассказали о крупном промахе Зеленского

На Украине царит полное отсутствие централизации госуправления, украинский лидер Владимир Зеленский не владеет обстановкой. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает «БелТА».

«Самое главное — отсутствие, на мой взгляд, централизации управления на территории Украины. Ведь Зеленский во многом не владеет обстановкой в полном объеме, что происходит на территории его страны», — подчеркнул он.

По словам Вольфовича, на Украине «каждый может принять какое-то решение», к примеру, перейти государственную границу и сделать попытку военных провокаций.

Белоруссия готова к любому развитию событий, добавил он.

До этого находящийся в СИЗО по делу о государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что спецслужбы Великобритании в нужный момент вывезут Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из страны.

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что Зеленский находится «под колпаком» британских спецслужб.