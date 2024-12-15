Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конгрессмен США сделал неутешительное заявление о войне с Китаем

Конгрессмен Хименес: у США быстро закончатся боеприпасы при конфликте с Китаем

close
Jonathan Drake/Reuters

Член палаты представителей США Карлос Хименес предупредил, что Китай «делает большие успехи во всем мире» и наращивает военную мощь, в то время как у Вашингтона не хватит боеприпасов на случай длительного конфликта с Пекином. Его слова приводит Fox News.

По его словам, Пекин наращивает производственные мощности в области оборонных материалов и оружия, превосходя США. Конгрессмен также отметил, что конфликт на Украине показал снижение обороноспособности страны за последние десятилетия.

«Это показывает, что у нас могут довольно быстро закончиться боеприпасы, если мы будем вести длительную войну с Китаем. Нам необходимо обновить методы работы Пентагона, стать более гибкими, привлечь частный сектор и устранить бюрократию, которая мешает нам защищать себя», — сказал Хименес.

Политик подчеркнул, что США на сегодняшний день «пытаются наверстать упущенное».

До этого американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что Соединенные Штаты потерпят поражение, начав войну с Китаем. По его словам, Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника.

Ранее американцев предупредили о риске скорой войны с Россией или Китаем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами