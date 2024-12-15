Конгрессмен США сделал неутешительное заявление о войне с Китаем

Член палаты представителей США Карлос Хименес предупредил, что Китай «делает большие успехи во всем мире» и наращивает военную мощь, в то время как у Вашингтона не хватит боеприпасов на случай длительного конфликта с Пекином. Его слова приводит Fox News.

По его словам, Пекин наращивает производственные мощности в области оборонных материалов и оружия, превосходя США. Конгрессмен также отметил, что конфликт на Украине показал снижение обороноспособности страны за последние десятилетия.

«Это показывает, что у нас могут довольно быстро закончиться боеприпасы, если мы будем вести длительную войну с Китаем. Нам необходимо обновить методы работы Пентагона, стать более гибкими, привлечь частный сектор и устранить бюрократию, которая мешает нам защищать себя», — сказал Хименес.

Политик подчеркнул, что США на сегодняшний день «пытаются наверстать упущенное».

До этого американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что Соединенные Штаты потерпят поражение, начав войну с Китаем. По его словам, Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника.

Ранее американцев предупредили о риске скорой войны с Россией или Китаем.