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Американский аналитик прокомментировал возможный конфликт с Китаем

Аналитик Шрайвер: США, начав войну против Китая, потерпят поражение

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Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своем аккаунте в соцсети X заявил, что Соединенные Штаты потерпят поражение, начав войну с Китаем.

Таким образом Шрайвер прокомментировал заявление американского генерала Эрика Смита на Форуме безопасности Рейгана на минувшей неделе. Тогда генерал Смит заявил, что последний бой ВС США был запечатлен на камеру iPhone14, а бой китайских войск — маслом на холсте, и поэтому американская армия сильнее китайской.

«Полная чушь. Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника. С 1945 года они ни разу не добивались стратегической победы в войне», — отметил Шрайвер.

До этого генерал-лейтенант армии США в отставке Дэвид Барно, командовавший силами коалиции в Афганистане в течение почти двух лет, заявил, что Пентагон не готов к конфликту с РФ и КНР.

По его мнению, российско-украинский конфликт должен был показать всем в Вашингтоне, что США не могут рассчитывать на быструю и решительную победу над любым боеспособным противником в будущем конфликте.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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