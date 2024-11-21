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Постпредство России обвинило ЮНЕСКО в слепоте и глухоте при нарушении прав журналистов

Постпредство РФ: ЮНЕСКО слепо к нарушению прав российских журналистов

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MFA Russia/Twitter

В отношении нарушения прав российских журналистов наблюдается полная слепота и глухота секретариата ЮНЕСКО. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов на полях сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации организации.

«Тема реагирования на атаки на журналистов, обеспечения их безопасности и их притеснения характеризуется тем, что на практике в отношении российских журналистов мы наблюдаем полное, тотальное ее замалчивание», — сообщил он.

Он отметил «слепоту и глухоту руководства ЮНЕСКО» в отношении этой темы.

«Мы также наблюдаем это в секторе Газа и в Ливане. Таким образом гендиректор нарушает указания директивных органов ЮНЕСКО, которые принимали решение о том, что гендиректор должна осуждать атаки на журналистов и нарушение их безопасности без каких-либо различий», — добавил Аляутдинов.

19 ноября МИД России сообщил, что Москва возмущена тем, что ЮНЕСКО не реагирует на действия Украины против российских журналистов.

До этого постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что с 2014 года в результате действий украинской стороны не стало нескольких известных журналистов, среди которых Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян.

Ранее в РФ заявили, что доведут до ЮНЕСКО несогласие с докладом организации.

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