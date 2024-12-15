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Стало известно, кто может занять пост председателя президентского совета по разведке США

Трамп предложит главе Truth Social пост в президентском совете по разведке

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Alex Brandon/AP

Избранный американский президент Дональд Трамп принял решение назначить главу социальной сети Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при главе государства. Об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

«Я с радостью объявляю, что назначу генерального директора Truth Social Девина Нуньеса председателем Консультативного совета по разведке при президенте», — говорится в заявлении политика.

Трамп добавил, что этот совет состоит из «выдающихся граждан, которые не связаны напрямую с федеральным правительством».

Трамп также выразил уверенность, что опыт, который у Нуньеса имеется в качестве председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса США, а также активное участие политика в разоблачении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, позволят Нуньесу успешно справляться с новыми задачами.

Нуньес в январе 2022 года после ухода из конгресса возглавил медиагруппу Трампа Trump Media & Technology Group.

В начале декабря американская газета The Wall Street Journal писала, что Трамп может выдвинуть в кандидаты на пост главы Пентагона губернатора Флориды Рона Десантиса. По имеющейся информации, это может быть сделано в качестве возможной замены ведущему Fox News Питу Хегсету, которого до этого избранный американский президент выбрал на должность шефа оборонного ведомства.

Ранее стало известно, почему будущему шефу Пентагона запретили охранять Байдена.

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