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Секретарем «Единой России» стал Владимир Якушев

Генсовет партии «Единая России» избрал Якушева на должность секретаря

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«Единая Россия»

Генеральный совет партии «Единая Россия» на XXII съезде избрал Владимира Якушева на должность секретаря, обязанности которого он исполнял с июня. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что с момента назначения Якушев хорошо проявил себя как организатор партийной работы.

Во время выступления политик отметил, что с момента назначения врио «погрузился в партийную работу и выстраивает ее так, чтобы все партийные институты работали как единое целое».

«Я занял эту позицию и в дальнейшем обязуюсь ее придерживаться. Принципиально важной в нашей работе должна стать поддержка наших первичных отделений», — сказал Якушев.

14 декабря в Национальном центре «Россия» прошел XXII съезд «Единой России», где были утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

Ранее Медведев заявил, что «Единую Россию» уважают миллионы россиян.

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