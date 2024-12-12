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МИД России заявил о возможностях для изъятия западных активов

МИД заявил, что РФ имеет рычаги для изъятия западных активов в своей юрисдикции

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия имеет возможности для изъятия активов западных стран в своей юрисдикции, они могут быть использованы для увеличения промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в стране. Об этом заявил российский МИД, комментируя решение США о выделении кредита Украине с использованием доходов от замороженных активов РФ.

«Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов...», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что «никакие псевдоправовые ухищрения» не останутся без ответа.

10 декабря Вашингтон выделил Киеву кредит на $20 млрд с погашением за счет доходов от активов РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что Россия не сможет получить свои активы до тех пор, пока они не будут использованы для восстановления Украины.

Ранее Захарова заявила об авральном режиме работы администрации Байдена из-за Украины.

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