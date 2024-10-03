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Участник СВО станет сенатором от Республики Алтай

Турчак заявил о назначении Героя России Аргамакова сенатором от Республики Алтай

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Правительство Республики Алтай

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине, Героя России Амыра Аргамакова назначат сенатором от Республики Алтай. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак, его цитирует ТАСС.

«<...> Cегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — объявил Турчак.

30-летний гвардии майор Амыр Аргамаков является участником военных операций в Сирии и на Украине. Он второй уроженец Горного Алтая, которого наградили звездой Героя России. Кроме того, Аргамыков с марта занимает пост председателя Союза ветеранов СВО Республики Алтая.

17 сентября сообщалось, что участник первого потока программы «Время героев» Алексей Кондратьев был назначен сенатором от Курской области в Совете Федерации. По словам главы региона, Кондратьев будет отстаивать интересы Курской области на всех уровнях государственной власти, а также заниматься решением системных вопросов, направленных на развитие региона.

Ранее стало известно, что сенатором от Крыма стал гроссмейстер Сергей Карякин.

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