Участник СВО станет сенатором от Республики Алтай

Участника специальной военной операции (СВО) на Украине, Героя России Амыра Аргамакова назначат сенатором от Республики Алтай. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак, его цитирует ТАСС.

«<...> Cегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — объявил Турчак.

30-летний гвардии майор Амыр Аргамаков является участником военных операций в Сирии и на Украине. Он второй уроженец Горного Алтая, которого наградили звездой Героя России. Кроме того, Аргамыков с марта занимает пост председателя Союза ветеранов СВО Республики Алтая.

17 сентября сообщалось, что участник первого потока программы «Время героев» Алексей Кондратьев был назначен сенатором от Курской области в Совете Федерации. По словам главы региона, Кондратьев будет отстаивать интересы Курской области на всех уровнях государственной власти, а также заниматься решением системных вопросов, направленных на развитие региона.

Ранее стало известно, что сенатором от Крыма стал гроссмейстер Сергей Карякин.